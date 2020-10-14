برشلونة يقترب من تجديد عقد تير شتيغين

اقترب برشلونة من حسم ملف تجديد عقد حارسه مارك أندريه تير شتيغين حتى 2025، بعد مفاوضات شاقة، طالب خلالها الألمامي برفع راتبه إلى مستوى يليق بما يقدمه.

وينتهي عقد تير شتيغين (28 عاماً) بعد موسمين، وارتبط اسمه بالانتقال إلى تشيلسي وبايرن ميونيخ ويوفنتوس، لكن صحيفة "سبورت" الكاتالونية كشفت أمس، عن أن الحارس الذي انضم للبارسا قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ في 2014، سيبقى في برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن تير شتيغين سيصبح ضمن الفئة الأعلى للأجور في النادي، ولا يسبقه سوى القائد ليونيل ميسي الذي يتقاضى 64 مليون يورو سنوياً، بخلاف المكافآت.

بدوره، قال موقع “جول” أن الطرفين توصلا لاتفاق سيعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحارس سيتقاضى بموجب العقد الجديد 16 مليون يورو.

وغاب الدولي الألماني عن بداية الموسم بعدما خضع لجراحة في الركبة، ولا يزال في مرحلة التعافي، وحل مكانه نيتو، لكن يتوقع عودة تير شتيغين إلى الملاعب قبل نهاية العام الجاري.