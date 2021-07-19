برشلونة يباشر مفاوضات بيع أبرز مدافعيه

انضم كليمون لونغليه إلى قائمة اللاعبين الذين يريد برشلونة التخلص منهم هذا الصيف لتوفير الأموال الكافية لتسجيل التعاقدات الجديدة في قوائمه وتجديد عقد القائد ليونيل ميسي.

ويعاني البارسا من وضعية اقتصادية صعبة، ويتمثل الحل الوحيد لدى الإدارة للسيطرة عليها ببيع أكبر قدر ممكن من اللاعبين الذين يتقاضون أجوراً ضخمة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن النادي يريد إعارة لونغليه مع خيار الشراء لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحفظ على هوية النادي الذي يفاوضه برشلونة

ولم يتم الكشف عن هوية النادي المهتم بخدمات الدولي الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً.

وكان إيفرتون وويست هام يسعيان لضم اللاعب، لكن الصحيفة الكتالونية أشارت إلى أن البارسا يدرس إعارة مدافعه لطرف آخر.

وسيرغب لونغليه بالتأكيد في الانتقال لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى برشلونة من إشبيلية عام 2018.

وخاض الفرنسي 133 مباراة مع البلاوغرانا خلال ثلاثة مواسم، منها 48 مشاركة الموسم الماضي في جميع البطولات.