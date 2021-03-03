برشلونة يبحث عن «ريمونتادا» أمام إشبيلية

عندما يستضيف برشلونة غريمه إشبيلية اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، سيكون هدف البارسا إنقاذ موسمه من خلال مواصلة مسيرته في مسابقة الكأس.

ويحلم برشلونة باجتياز عقبة إشبيلية وبلوغ النهائي ليكون هذا بمثابة الإنقاذ لموسم الفريق من ناحية ودعماً قوياً لمديره الفني رونالد كومان.

ويمتلك الفريق الأندلسي الأفضلية في هذه المواجهة بعدما فاز على ملعبه 2-0 ذهاباً، لكن برشلونة استعد لهذه المواجهة بشكل رائع من خلال الفوز على إشبيلية بالذات في عقر داره 2-0 السبت الماضي ضمن الدوري الإسباني.

وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة «إذا نجحنا في تغيير الأمور، سيتغير الموسم تماماً.. سنكون وقتها في نهائي الكأس، وستظل فرصتنا قائمة في المنافسة على اللقب».

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين ليفانتي وأتلتيك بلباو حيث يلتقيان غداً الخميس إياباً علماً بأنهما تعادلا 1-1 على ملعب بلباو ذهاباً.

ورغم هزيمة إشبيلية في مباراته أمام برشلونة بالدوري قبل أيام، لكنه يحظى بالأفضلية في مواجهة الكأس بسبب فوزه ذهاباً على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان قبل أسبوعين.

ويحتاج برشلونة لتحقيق فوز كبير من أجل تعويض هزيمته ذهاباً، لكنه يثق بقدرته على تحقيق هذا بعدما قدم أمام إشبيلية في الدوري واحداً من أفضل عروضه هذا الموسم.

وقال كومان «إني فخور باللاعبين خاصة بسبب الأداء البدني الذي قدموه.. إشبيلية لديه فريق قوي بدنياً، نجحنا في أن نكون نداً له في هذا، كنا جيدين في اللعب بدون كرة ومتميزين في اللعب بالكرة أيضاً».

وعما إذا كان يثق في العودة بالنتيجة أمام إشبيلية في مواجهة الكأس، قال بيكيه «نثق في هذا بالطبع.. إذا قدمنا أداءً متكاملاً للغاية، ستكون هناك فرصة».

ورغم الفوز على إشبيلية في الدوري يوم السبت، خسر برشلونة جهود بيدري بسبب الإصابة بشد عضلي في المباراة حيث سيغيب عن مباراة اليوم، كما ينتظر أن يفتقد كومان في هذه المباراة جهود رونالد أروخو 21 بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل.

وكان أروخو عاد من الإصابة وشارك في الشوط الثاني من مباراة إشبيلية لكنه عانى من الإصابة وخرج من الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة.

وسيكون على كومان أيضاً أن يقرر ما إذا كان سيستمر على التغيير في طريقة اللعب، والذي أجراه في مباراة الفريقين بالدوري حيث اعتمد على الثلاثي بيكيه وكليمون لونغليه وأوسكار مينغيزا في خط الدفاع وعلى سيرجينيو ديست وجوردي آلبا في الجناحين.

في خط الوسط، قد يحل أليكس موريبا (18 عاماً) مكان بيدري بعدما شارك موريبا في الدقيقة 71 من مباراة الفريقين السبت الماضي ليصنع الهدف الثاني الذي سجله ليونيل ميسي.

كما يحتاج كومان لاتخاذ قراره بشأن الدفع بلاعبين اثنين فقط في خط الهجوم أو الدفع معهما بالمهاجم أنتوان غريزمان الذي جلس على مقاعد البدلاء السبت الماضي فيما شارك عثمان ديمبيلي إلى جوار ميسي في الهجوم.

في المقابل، يرجح أن يغيب لوكاس أوكامبوس عن إشبيلية، كما تبدو فرصة المدافع ماركوس أكونا ضعيفة للمشاركة.

ويحل بلباو ضيفاً على ليفانتي غداً الخميس في مواجهة المربع الذهبي الأخرى علماً بأن الفريقين التقيا أيضاً في الدوري مطلع الأسبوع وتعادلا 1-1 وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب على ملعب بلباو.

بهذا، يمتلك ليفانتي أفضلية بسيطة قبل مباراة الإياب.