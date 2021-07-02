برشلونة يبحث عن استثناء لتجديد عقد ميسي

يعمل برشلونة على إيجاد حل مناسب من أجل تجديد عقد النجم ليونيل ميسي لمدة موسمين.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني صرح مؤخراً أنه لن يسمح للبارسا بتجاوز الحدود المفروضة على الرواتب في الليغا من أجل التجديد للأسطورة الأرجنتينية.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا، سيلتقي جوان لابورتا رئيس برشلونة مع تيباس لإيجاد حل مشترك بشأن قيود الرواتب المفروضة على النادي والتي تعطل تجديد عقد "ليو".

برشلونة يقدم عرضاً ضخماً لتجديد عقد ميسي

وذكرت تقارير أن البارسا قدم عرضاً لقائده بقيمة 300 مليون يورو لمدة موسمين فقط على أن يدفع النادي الكتالوني للبرغوث 200 مليون يورو خلال عامين و100 مليون يورو المتبقية في السنوات الثلاثة التالية.