برشلونة يبحث عن خليفة بوسكيتس

بدأ برشلونة البحث عن لاعب خط وسط لخلافة المخضرم سيرجيو بوسكيتس على المدى الطويل.

وعانى بوسكيتس في آخر موسمين من انهيار كبير فى مستواه المعهود مع تقدمه في العمر، كما لم ينجح فرينكي دي يونغ حتى الآن في سد العجز القائم بمنتصف الملعب.

لهذا وضعت إدارة برشلونة عدداً من الخيارات على طاولتها تمهيداً لمحاولة ضم أحدها خلال السوق الصيفي، ورغم ما يظهر من صعوبة بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن الاسم الأول هو مانويل لوكاتيلي لاعب ساسوولو، الذي يتابعه البارسا على مدار آخر عامين.

لكن التعاقد مع لوكاتيلي لن يكون سهلاً، خصوصاً أن مانشستر سيتي يركض خلفه ومعه يوفنتوس وإنتر، إلا أن سلاح إدارة الرئيس جوان لابورتا في هذه الصفقة هو قوة علاقتها بإدارة النادي الإيطالي.

أما الاسم الثاني فسيقود إلى صراع مع الغريم ريال مدريد، وهو إدواردو كامافينغا، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يحظى باهتمام خاص من بايرن ميونيخ في الأيام الأخيرة.

أخيراً، يظهر خيار ميكيل مورينو، لاعب ريال سوسييداد، وإن كان عقده لا يزال ممتداً في آنويتا حتى صيف 2025 وقيمة الشرط الجزائي لديه 65 مليون يورو.

يذكر أن أولوية برشلونة هذا الصيف هي التعاقد مع مهاجم صريح لخلافة لويس سواريز، وقد أصبح ممفيس ديباي على أعتاب ارتداء قميص البارسا.