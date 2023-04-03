برشلونة يبحث عن رعاة لتمويل صفقة ميسي

البوابة - يبحث برشلونة عن رعاة لتمويل صفقة إعادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى ملعب كامب ناو وفقاً لتقرير نشره موقع "جول" العالمي.

ويخوض "ليو" الأشهر الأخيرة من العقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان وسط حالة غموض تشوب إمكانية توقيعه على اتفاق جديد.

وتعرض صاحب الـ 35 عاماً لصافرات وصيحات الاستهجان من قبل أنصار النادي الفرنسي خلال المباراة التي واجه فيها خصمه أولمبيك ليون أمس الأحد في الدوري المحلي.

برشلونة يتابع ميسي

أشار الصحفي جيرارد روميرو أن الإدارة الكتالونية تتابع تطورات وضع الهداف المخضرم في باريس، وسط محاولات لاستقطاب رعاة ومستثمرين جدد لتسهيل عملية إرجاع اللاعب إلى ملعب كامب ناو مع مراعاة قوانين اللعب المالي النظيف.