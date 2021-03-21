برشلونة يبحث عن مخرج من ورطة كوتينيو

أشارت تقارير إلى أن برشلونة يسعى لبيع أو إعارة فيليبي كوتينيو، لأسباب اقتصادية أكثر منها رياضية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أنه في ظل صعوبة إتمام عملية انتقال، تعمل إدارة البارسا على إعارة البرازيلي البالغ من العمر 28 عاماً.

وفي آوائل عام 2018، توصل ليفربول وبرشلونة لاتفاق، بعد مفاوضات صعبة بسبب إصرار البرازيلي على الانتقال لكامب ناو، وصلت قيمته إلى 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون على شكل متغيرات.

وتنطوي هذه المتغيرات على إتمام سلسلة من البنود، وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنها موزعة على أساس المباريات، أو الألقاب.

وأوضحت أن كوتينيو يجب أن يحصل على خمسة ملايين عن لعب 25 مباراة، و20 مليون عن 100 مباراة، و10 ملايين عن التأهل في أول عامين لدوري أبطال أوروبا.

وحتى الآن، خاض كوتينيو، الذي يرتبط بعقد مع برشلونة لمدة خمسة مواسم، 90 مباراة رسمية، دون احتساب المباريات التي خاضها مع بايرن ميونيخ حين كان معاراً.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن مخرج للاعب الوسط الذي خاض 14 مباراة هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة جعلته لا يلعب بانتظام وأصبح لاعبون آخرون، مثل بيدري، أو حتى عثمان ديمبيلي، يأخذون مكانه.