برشلونة يبدأ التفاوض بشأن تجديد عقد تشافي حتى 2026

كشفت صحيفة "Sport" الإسبانية عن بدء نادي برشلونة الإسباني التفاوض مع مدرب الفريق الحالي تشافي هيرنانديز لتجديد العقد وتمديده حتى عام 2026.

وينتهي العقد الحالي للمايسترو تشافي مع البارسا في عام 2024، وهناك رغبة من الإدارة أن يبقى مدربًا للفريق ورغبة أيضًا من جماهير النادي عمومًا خاصة بعدما تحقيق لقب الدوري الإسباني 2022-2023.

برشلونة يبدأ مفاوضاته بشأن تجديد عقد تشافي هيرنانديز حتى 2026

نقلت صحيفة "Sport" الإسبانية أن نجم الوسط السابق للبارسا ومدرب الفريق الحالي تشافي هيرنانديز مستعد للتفاوض حول تجديد عقده بعد أن ينهي الفريق الكتالوني بعض الأمور العالقة الأخرى بحلول الأسبوع القادم.

وأكد البلوغرانا من جانبه أن هناك موافقة مبدئية لتمديد عقد تشافي بين جميع الأطراف، وسيتم الأمر بشكل سريع بدون أي تعقيدات أي أو عراقيل.

الجدير ذكره أن تشافي استطاع خلال موسم ونصف أن يعيد الروح والشغف إلى اللاعبين داخل حجرات الملابس، وأجرى العديد من التعاقدات والصفقات التي غيرت شكل الفريق والتي أدت بدورها إلى فوز برشلونة ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.