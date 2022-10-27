برشلونة يبدأ حملة التطهير بعد الخروج من دوري الأبطال

فشل النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي في تثبيت قدميه مع برشلونة منذ وصوله صيف عام 2021 في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون.

ووقع صاحب الـ 28 عاماً على عقدٍ مع النادي الكتالوني لمدة موسمين سيصل إلى نهايته بحلول شهر يونيو القادم.

ونوهت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن الإدارة ستسمح للاعب بالرحيل بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022 لتبدأ عملية التطهير في صفوف الفريق بعد الخروج المبكر والمخيب من دوري أبطال أوروبا.

ديباي لم يجد مكاناً له في برشلونة

ومع تعاقد البارسا مع عدة لاعبين مميزين على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والإسباني فيران توريس، إضافة للثنائي الموجود من قبل الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني الشاب آنسو فاتي، وجد ديباي نفسه يشارك في مناسبات قليلة ومعدودة.

وشارك الهولندي في 3 مباريات هذا الموسم حتى الآن في جميع المنافسات سجل فيها هدفاً وحيداً بما مجموعه 131 دقيقة فقط.