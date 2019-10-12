برشلونة يبدأ رحلة البحث عن خليفة سواريز

بدأ برشلونة رحلة البحث عن مهاجمين يخلفون سواريز، في ظل غموض مستقبله داخل النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة، مع توقعات برحيله في صيف 2021، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

ويتابع البارسا أكثر من مهاجم، تمهيداً لضم أحدهم في مرحلة ما بعد سواريز، وهم لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وهاري كاين (توتنهام).

وتفكر إدارة برشلونة في التوقيع مع واحد من هؤلاء المهاجمين الموسم المقبل، حتى يقود الفريق بعد مغادرة سواريز الذي ينتهي عقده بعد عام ونصف من الآن.

يذكر أن سواريز قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، والتي تعود ملكيته إلى النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام جناح مانشستر يونايتد وريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان السابق.