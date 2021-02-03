برشلونة يبلغ نصف نهائي كأس إسبانيا بعد فوز ماراثوني على غرناطة

تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الصعب على مستضيفه غرناطة العنيد بنتيجة 5-3 بعد التمديد في اللقاء الذي أقيم على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن ربع النهائي.

وتأخر البلاوغرانا بهدفين نظيفين حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة وكان قريباً من الخروج من المسابقة، إلا أنه سجل هدفين في غضون دقيقتين ليمدد المباراة للأشواط الإضافية.

سجل للبارسا كلٌ من أنتوان غريزمان (هدفان في الدقيقتين 88 و 100)، وجوردي آلبا (هدفان في الدقيقتين 90 و 113)، وفرينكي دي يونغ (108).

أما أهداف الفريق الأندلسي فجاءت عن طريق كينيدي (33)، وروبرتو سولدادو (47)، وفيدي (103 من ركلة جزاء).