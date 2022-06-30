برشلونة يبيع حصة من حقوقه التلفزيونية مقابل 215 مليون دولار

أعلن نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوان لابورتا اليوم الخميس عن بيع حصة من حقوقه التلفزيونية مقابل حوالي 215 مليون دولار بهدف تحسين وضعيته الاقتصادية.

وتم بيع ما نسبته 10 بالمئة من حقوق النادي الكتالوني التلفزيونية لـ 25 عاماً القادمة مقابل 207 مليون يورو (215 مليون دولار).

ووصف البارسا هذه الاتفاقية بـ "خطوة مهمة لتطوير موارد النادي المالية وتحسين موقعه التنافسي."

وتعرض البلاوغرانا لضربات موجعة من الناحية المالية نظراً للتعاقدات غير المدروسة التي أقدمت عليها الإدارة السابقة.

ودفع النادي مبالغ طائلة على عدة لاعبين لم يقدموا مستويات مقنعة تبرر الاستثمارات الهائلة التي تم تخصيصها من أجلهم.

يذكر أن برشلونة أنهى الموسم الماضي في الدوري الإسباني باحتلال المركز الثاني برصيد 73 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد البطل.