برشلونة يتابع تطور آرتيتا مع آرسنال

يتابع مسؤولو برشلونة بترقبٍ شديدٍ تطورات وضعية المدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا مع آرسنال في ظل تقارير تشير إلى إمكانية رؤيته في ملعب سبوتيفاي كامب ناو خلفاً لتشافي هيرنانديز.

وقاد لاعب خط الوسط السابق الفريق اللندني لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدارة واستحقاق حتى الآن بعد بداية استثنائية للموسم الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت" أن تشافي يحظى بتأييد إدارة البارسا التام حتى الآن، إلا أن فكرة استقطاب آرتيتا تداعب القائمين على النادي.

ويعد آرتيتا أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا، ويفهم بالتالي مبادىء وقيم النادي الكتالوني، كما سبق له العمل بصورة مباشرة مع جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وترتبط مدرب آرسنال علاقة وطيدة بمسؤولي برشلونة، ماتيو آليماني وجوردي كرويف، مما يسهل من التواصل معه مستقبلاً إن اقتضت الحاجة.

يذكر أن الفريق الإسباني خيب الآمال تحت إشراف تشافي حتى الآن هذا الموسم رغم المبالغ الطائلة التي تم استثمارها لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.