برشلونة يتابع فابيان رويز

وجه نادي برشلونة الإسباني اهتمامه إلى مواطنه فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي ليكون بديلاً لجورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الذي أعطى بات على أعتاب الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح راديو كاتالونيا أمس أن البارسا سيحاول التعاقد مع لاعب ريال بيتيس السابق، إلا أن المفاوضات لن تكن سهلة، فعلى الرغم من عدم تأهل البارتينوبي إلى دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لن يقبل بأقل من 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، وهو مبلغ لن يقدر عليه النادي الكتالوني.

رويز فرض نفسه بقوة منذ انتقاله إلى نابولي

يذكر أن الدولي الإسباني قدم مستويات مميزة مع نابولي منذ انضمامه إليه عام 2018 مقابل 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده.