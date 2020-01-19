برشلونة يتجاوز غرناطة بهدف ميسي في الاختبار الأول لسيتين

حقق برشلونة الفوز في مباراة كيكي سيتين الأولى كمدرب للفريق، وذلك على ضيفه غرناطة بهدف نظيف على ملعب كامب ناو ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد البارسا إلى 43 نقطة، ليعود إلى صدارة الليغا بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر.

دخل برشلونة بنية هجومية صريحة بحثاً عن هدف مبكر، إلا أن غياب لويس سواريز ألقى بظلاله على أداء الفريق الكتالوني.

وأضاع آنسو فاتي، مهاجم برشلونة الشاب، فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 7، قبل أن يعود نفسه ويهدر فرصة جديدة في الدقيقة 11، بعدما علت تسديدته عارضة مرمى غرناطة.

وحصل ميسي، على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها بنفسه في الدقيقة 13، إلا أنها علت العارضة بقليل.

وعاد فاتي، الذي أضاع مجدداً فرصة سهلة للتسجيل أمام المرمى الخالي في الدقيقة 21، بعدما مرت عرضية جوردي ألبا من بين قدميه بغرابة.

وكاد ليونيل ميسي، أن يسجل هدفًا قبل نهاسة الشوط الأول حين استلم تمريرة عرضية متقنة من جوردي آلبا، بالتسديد المباشر، إلا أن كرته مرت بمحاذاة القائم الأيمن لحارس غرناطة.

وافتتح ميسي، هجمات برشلونة في الشوط الثاني، بتسديدة رائعة في الدقيقة 50 مرت بسلام على مرمى غرناطة.

وتألق فيكتور دياز مدافع إشبيلية في الدقيقة 53 بعدما أبعد عرضية آرتورو فيدال من أمام مرمى فريقه في اللحظة الأخيرة.

وكاد يان بريسي إتيكي، لاعب غرناطة أن يصعق برشلونة، إلا أن قائم مرمى الحارس مارك أندريه تير شتيغين الأيمن رد تسديدته الصاروخية في الدقيقة 66.

وتعرض جيرمان سانشيز، مدافع الضيوف للطرد في الدقيقة 69 بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية إثر إعاقة ميسي.

ونجح "ليو" أخيراً في كسر صمود غرناطة حينما سجل هدف الانتصار في الدقيقة 76، حين استلم تمريرة بالكعب من آرتورو فيدال، ليضعها في المرمى بقدمه اليمنى.