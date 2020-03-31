بارتوميو يتطرق لتجديد عقد ميسي بعد تخفيض رواتب لاعبي برشلونة

بعدما أعلن ليونيل ميسي قرار تخفيض راتبه ورواتب لاعبي برشلونة، وهاجم إدارة النادي، جاء رد الفعل سريعاً من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وكشف "ليو" أن رواتب اللاعبين سيتم تخفضيها بنسبة 70 بالمئة، تضاف إليها نسبة اقتطاع، للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن ميسي انتقد، في رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مجلس إدارة النادي برئاسة بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة.

ولفت ميسي: "هناك من داخل النادي من حاول وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف دائماً أننا سنفعله.

"نريد أن نوضح أن رغبتنا كانت دائماً تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا ندرك تماماً أن هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد النادي عندما طُلب منا ذلك، قمنا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم".

في المقابل قال بارتوميو، الاثنين، أن نجوم الفريق كانوا موافقين على تخفيض الرواتب منذ البداية، حيث قال في حديث لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "منذ اللحظة الأولى قال ميسي أنه يجب القيام بذلك، هذه لفتة تظهر التزامه تجاه النادي".

وشاب التوتر لأشهر العلاقة بين لاعبي برشلونة ومجلس الإدارة، حيث وجه ميسي انتقادات علنية للمدير الرياضي إيريك أبيدال في فبراير الماضي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات انتقد فيها اللاعبين.

لكن هجوم ميسي الأخير، والتوتر الذي شاب العلاقات بين الجانبين لم يؤثر على ما يبدو على توقعات بارتوميو بشأن تجديد عقد ميسي.

ونقلت صحيفة "آس" المدريدية قوله: "لست قلقاً بشأن مسألة تجديد عقد ميسي، لقد تحدث ليونيل عن هذا الأمر مرات كثيرة، قال أنه يريد إنهاء مسيرته في برشلونة، لذلك لا نشعر بقلق، لكن بالتأكيد علينا الجلوس معه للتوصل إلى اتفاق".

وفرض تفشي "كوفيد-19" شللاً شبه تام على مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى الى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الذي بات الثاني عالمياً من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد إيطاليا، مع تسجيل ما يزيد عن 7300 وفاة معلنة، وأكثر من 85 ألف إصابة مؤكدة، الاثنين.

وبدأت أندية إسبانية باللجوء الى خفض الرواتب مؤقتاً للتأقلم مع التبعات المالية لتوقف المباريات حالياً، أبرزها أتلتيكو مدريد الذي طلب من سلطات العمل المحلية السماح له بخصم جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني.