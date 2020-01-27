برشلونة يتحرك لضم بديل لسواريز

يبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تعاقد برشلونة مع مهاجم قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

ويسابق البارسا الزمن من أجل التعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز الذي سيغيب عن المباريات لمدة 4 أشهر.

ويعتبر رودريغو مورينو هو الخيار الأول لبرشلونة، في الساعات المقبلة من أجل التعاقد معه، لكن يتبقى الصيغة النهائية للاتفاق بين إدارة الناديين، وفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كيكي سيتيين مدرب البارسا قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب نظراً لامتلاكه القدرات التي يحتاجها الفريق وفقاً لوجهة نظر مدربه.

ومن الممكن أن يتم إعارة مورينو حتى نهاية الموسم مع وجود بند للشراء في نهاية الموسم.

وتابعت الصحيفة: "برشلونة اجتمع الأسبوع الماضي مع وكيل اللاعب جورجي مينديش الذي أصبح وسيطاً بين برشلونة وإدارة فالنسيا لإتمام الصفقة".

وسيكون اللاعب معاراً لمدة 6 أشهر مع وجود مبلغ تعويضي لفالنسيا في حالة عدم إتمام الصفقة بشكل نهائي، وينبغي على برشلونة التعاقد مع اللاعب قبل يوليو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن فالنسيا لن يفرط في اللاعب قبل أن يوقع مع لاعب آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات، ويعتبر باكو آلكاسير الأقرب لتعويض رودريغو.

وأعطى نجم الخفافيش موافقة مبدئية على التوقيع لبرشلونة، لكنه لن يضغط على فالنسيا من أجل تركه يرحل عن الفريق.

واختتمت الصحيفة أن برشلونة يريد إنهاء الصفقة سريعاً لأن الوقت ليس في صالحه خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.