برشلونة يتحسب لفشل صفقة بيانيتش

كشف تقرير أن برشلونة استقر على لاعب جديد في وسط الملعب، بحال فشله في ضم ميراليم بيانياتش نجم يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية.

ووضع البارسا بيانيتش كأولوية لتدعيم وسط ملعبه هذا الصيف، إلا أن تصميم يوفي على ضم آرتور ميلو وعدم وجود رغبة لدى البرازيلي، يعطلان الصفقة.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة استقر على التعاقد مع نبيل فقير، نجم ريال بيتيس، بحال فشل صفقة بيانيتش.

وأوضح التقرير أن الدولي الفرنسي من الخيارات الهجومية التي تحظى بتقدير كبير في برشلونة، نظراً للموهبة المميزة التي يمتلكها، والأداء الذي قدمه في أول موسم له في الليغا.

ويحظى صاحب الـ 26 عاماً باهتمام ميلان وآرسنال ونيوكاسل يونايتد أيضاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال بيتيس يشترط الحصول على 50 مليون يورو نظير التنازل عن فقير.