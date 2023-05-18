برشلونة يتصدر سباق ضم غوندوغان

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني يتصدر سباق ضم النجم الألماني إيلكاي غوندوغان من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيصل عقد لاعب خط الوسط مع سيتي إلى نهايته في يونيو القادم، مما يعني أنه سيصبح لاعباً حراً إذا لم يوافق على التجديد لفترة إضافية.

وقالت الجريدة الكتالونية أن البارسا سيمنح نجم بوروسيا دورتموند السابق عقداً لمدة 3 مواسم، علماً بأن سيتي عرض على الألماني التجديد لموسم وحيد.

مانشستر سيتي يمنح غوندوغان الحرية في تحديد مصيره

تتفهم إدارة سيتي وضعية اللاعب وإمكانية اختياره الانتقال للدفاع عن ألوان برشلونة أو أي طرف آخر، مع أن النادي الإنجليزي ومدربه جوسيب غوارديولا لا يفضلان خسارته في ظل اعتماد "بيب" الكبير عليه.

وقالت تقارير سابقة أن آرسنال يسعى بدوره لاقتناص نجم خط الوسط الذي لعب دوراً مهماً في إنجازات السيتيزنز في المواسم الماضية.

ومن المتوقع أن يصدر غوندوغان قراراً حول مستقبله خلال الأسابيع القادمة، وتحديداً بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من الشهر القادم.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنهائي البطولة بعد تخطي ريال مدريد برباعيةٍ نظيفة أمس الأربعاء في إياب نصف النهائي.