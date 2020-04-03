برشلونة يتطلع لاسترداد أموال صفقة راكيتيتش

أحاطت كارثة فيروس كوورنا سوق الانتقالات بجو من الغموض وعلامات الاستفهام فيما يخص خطط الأندية في سوق الانتقالات القادمة.

لكن يبدو أن برشلونة لديه فكرة واضحة حول مستقبل نجمه إيفان راكيتيتش والذي من المتوقع أن يتم عرضه للبيع نهاية الموسم.

وكان الكرواتي قريباً من الرحيل عن النادي الكتالوني خلال آخر نافذتين لسوق الانتقالات وكان بإمكانه المغادرة في أي وقت لكنه في النهاية استمر بسبب حاجة الفريق له.

وينتهي عقد نجم إشبيلية السابق في يونيو 2021 وإذا تم بيعه فإن البارسا يتوقع الحصول على 18 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو أخرى على شكل حوافز، وهو نفس المبلغ الذي دفعه لشراءه عام 2014.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة النادي واثق من الحصول على 20 مليون يورو جراء بيعه أو حتى التوصل لاتفاق لإدخاله في عملية مبادلة بإحدى الصفقات الكبرى التي يريد النادي أن يتمها.

وخاض راكيتيتش ما مجموعه 299 مباراة مع برشلونة وفاز بـ 13 لقباً من أهمها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2015 وهي البطولة التي سجل بها في المباراة النهائية ضد يوفنتوس.