برشلونة يتطلع لاستعادة سلاحه الممنوع

يسعى برشلونة لإيجاد أي طريقة مقنعة من أجل إعادة الجماهير إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، في ظل قرار المنع بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستأنفت فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني تدريباتها الجماعية أمس الاثنين، لتبدأ المرحلة الأخيرة قبل عودة المنافسات المقررة في 11 يونيو الجاري، بعد توقف منذ أكثر من شهرين بسبب الوباء العالمي.

وذكر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن بطل إسبانيا يجري دراسة لإثبات أن الجمهور (سلاحه في كامب ناو) يمكنه العودة إلى المدرجات، لدعم الفريق في المباريات المتبقية من الدوري هذا الموسم.

وخسرت كل الفرق جماهيرها في المراحل المتبقية من البطولة، بعد قرار الاستئناف من دون جمهور.

ويحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.