برشلونة يتعادل مع أوساسونا 2-2 في الدوري الإسباني

تعادل برشلونة مع مستضيفه أوساسونا بهدفين لمثلهما في المباراة التي شهدها ملعب إل سادار ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني (الليغا).

جاء هدفا البارسا عن طريق نيكولاس غونزاليس وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقتين 12 و 49 على التوالي.

فيما حمل هدفا صاحب الضيافة توقيعي دافيد غارسيا (14)، وإيزيكييل آفيا (86).

برشلونة يحتل المركز الثامن في الليغا

ورفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا التعادل إلى 24 نقطة في المركز الثامن، كما رفع أوساسونا رصيده بدوره إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا هو التعادل السادس للفريق الكتالوني من أصل 16 مباراة خاضها في الدوري الإسباني حتى الآن الموسم الجاري.