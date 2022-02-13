برشلونة يتعادل مع إسبانيول في اللحظات الأخيرة

نجا برشلونة من خسارة محققة بتعادله في اللحظات الأخيرة مع مستضيفه إسبانيول بنتيجة 2-2 في لقاء ديربي كتالونيا الذي جمعهما على ملعب باور 8 ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء هدفا البارسا عن طريق كلٍ من بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) في الدقيقة الثانية، والبديل لوك دي يونغ في الدقيقة 90+6.

أما هدفا صاحب الضيافة فحملا توقيعي سيرجي داردير وراؤول دي توماس في الدقيقتين 40 و 64 على التوالي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المواجهة حالة طرد من كل فريق إثر مشاحنة بين جيرارد بيكيه ونيكو ريباودو تلقى كلاهما إثرها البطاقة الحمراء (90+2).

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة استعاد من خلالها المركز الرابع بفارق الأهداف من غريمه أتلتيكو مدريد الذي تراجع بدوره إلى المركز الخامس.

كما رفع إسبانيول رصيده بدوره إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر.