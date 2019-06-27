برشلونة يتعاقد مع الحارس نيتو

قال برشلونة الخميس أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع الحارس نوربرتو مورارا نيتو من فالنسيا مقابل 26 مليون يورو (29.55 مليون دولار).

وسيوقع البرازيلي على عقد لمدة أربع سنوات ليستمر في صفوف البارسا حتى نهاية موسم 2022-2023 معوضاً رحيل ياسبر سيليسن الذي انتقل إلى فالنسيا أمس الأربعاء.

وأعلن برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وفالنسيا لاتفاق لانتقال نوربرتو مورارا نيتو، قيمة الصفقة ستكون 26 مليون يورو إضافة إلى تسعة ملايين على شكل مكافآت".

وأوضح برشلونة أن العقد يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 200 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يكون صاحب الـ 29 عاماً بديلاً للأساسي مارك أندريه تير شتيغين.

وخاض نيتو 47 مباراة مع فالنسيا في جميع المسابقات الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه عشر مرات في الدوري الإسباني ليساعد الخفافيش على التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع.