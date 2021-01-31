برشلونة يتغلب على أتلتيك بلباو

فاز برشلونة على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين لهدف في اللقاء القوي الذي استضافه ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني.

جاء هدفا البارسا عن طريق ليونيل ميسي (20)، وأنتوان غريزمان (74)، فيما سجل جوردي آلبا ظهير برشلونة هدف الخاسر الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة لينتزع المركز الثاني من غريمه ريال مدريد وبفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.