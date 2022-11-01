برشلونة يتغلب على فيكتوريا بلزن 4-2 في وداعية دوري الأبطال

ودع برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا بفوز معنوي على مستضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-2 اليوم الثلاثاء لحساب المجموعة الثالثة من البطولة.

حملت أهداف البارسا تواقيع كلٍ من ماركوس ألونسو (6)، وفيران توريس (هدفان) في الدقيقتين 44 و 54، وبابلو توري (75).

أما هدفا الفريق الخاسر فجاءا عن طريق توماس شوري في الدقيقتين 52 من ركلة جزاء و 63.

في المجموعة نفسها، جدد بايرن ميونيخ الألماني المتصدر فوزه على إنتر ميلان الإيطالي ثاني الترتيب وتغلب عليه بهدفين دون رد على ملعب آليانز آرينا.

برشلونة إلى الدوري الأوروبي

بهذا الفوز، رفع البارسا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ليودع دوري الأبطال ويكمل مشواره هذا الموسم في بطولة الدوري الأوروبي.

فيما بقي رصيد بلزن خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.