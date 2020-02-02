برشلونة يتغلب على ليفانتي بهدفين لهدف

حقق برشلونة فوزاً سهلاً على ضيفه ليفانتي، بهدفين لهدف في ختام مباريات المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

بعد مرور نصف ساعة من مجريات اللقاء، مرر ليونيل ميسي بينية لآنسو فاتي الذي انفرد بحارس المرمى من وسط الملعب، ووضع الكرة في الشباك معلناً عن الهدف الأول.

وبعد أقل من دقيقتين من الهدف الأول، استلم ميسي كرة على مشارف منطقة جزاء ليفانتي راوغ بها الدفاع، ثم مررها لفاتي الذي أطلق قذيفة من قدمه في الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق روبن روتشينا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غالطت الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغين وسكنت شباك الفريق الكتالوني.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.