برشلونة يتفق على ضم أغويرو بعقد لموسمين

توصل برشلونة لاتفاق مبدئي للتعاقد مع المهاجم سيرجيو أغويرو، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد الأرجنتيني مع مانشستر سيتي.

وبموجب الاتفاق سيصبح أغويرو لاعباً في البارسا بدايةً من الأول من يوليو، حسبما أوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية لمدة موسمين بعد رحلة عطاء كبيرة مع سيتي.

ووافق المهاجم على تخفيض راتبه السنوي من أجل تحقيق حلم مزاملة مواطنه ليونيل ميسي على مستوى النادي.

وأعطى رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، موافقته على الصفقة، مع التأكيد أنها لن تعني عدم التعاقد مع ممفيس ديباي من أولمبيك ليون.

وسينضم أغويرو لبرشلونة كمهاجم ثان، وهو الدور الذي يلعبه مارتن برايثوايت هذا الموسم.