برشلونة يتفق مع أومتيتي على الرحيل

وافق المدافع الدولي الفرنسي سامويل أومتيتي على الرحيل عن برشلونة وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ولن تكون مغادرة النادي الكتالوني سهلة بالنسبة للاعب نظراً لكثرة إصاباته، لكن الطرفين سيسعيان لإيجاد فريق بديل خلال فترة الانتقالات الحالية.

أومتيتي لا يمانع الرحيل عن برشلونة

ولا يمانع البالغ عمره 27 عاماً المغادرة على سبيل الإعارة، لكن بعض شروطه الشخصية تعقد من ترك الفريق، إذ يريد تمثيل طرف يشارك في دوري أبطال أوروبا أو ينافس على البطولات.

لكن حتى الآن، لم يصل أي عرض يناسب طموحاته، إذ رفض عدة عروض، علماً بأن برشلونة وافق عليها.

ويتفهم نجم الدفاع الفرنسي أنه لن يشارك تحت إشراف المدرب رونالد كومان مما غير من موقفه إذ أدرك أن عليه الرحيل.