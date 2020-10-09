برشلونة يتفق مع تير شتيغين على تمديد عقده

توصلت إدارة برشلونة إلى اتفاق مع الحارس مارك أندريه تير شتيغين من أجل تجديد عقده حتى صيف 2025، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية.

وأكد الصحفي الموثوق فابريتزيو رومانو، الجمعة، أن الدولي الألماني وافق على الاستمرار في البارسا لأطول فترة ممكنة، لذلك فإنه سيجدد عقده بشكل رسمي خلال وقت قصير.

وقدم النادي الكتالوني عرضاً متوازناً لتير شتيغين بسبب الظروف المالية الصعبة نتيجة جائحة كورونا، مما أجبر اللاعب على الموافقة وعدم الاعتراض.

على جانب آخر، أغلقت إدارة برشلونة ملف ليونيل ميسي تماماً، يحث أن أمر استمراره أو تجديد عقده سيكون في يد الإدارة الجديدة.