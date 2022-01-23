برشلونة يتفوق على آلافيس بهدف فرينكي دي يونغ

تغلب برشلونة على مستضيفه ديبورتيفو آلافيس بهدفٍ وحيد في اللقاء الذي جرى على ملعب مينديزوروزا ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وسجل النجم الدولي الهولندي لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ هدف انتصار الفريق الكتالوني في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 35 نقطة من 21 مباراة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

فيما تجمد رصيد ديبورتيفو آلافيس عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير لتستمر معركته مع الهبوط.

وفي مباراة أخرى ضمن المرحلة ذاتها، فاز أتلتيك بلباو تاسع الترتيب على مستضيفه رايو فايكانو صاحب المركز الثامن بهدف نظيف سجله نيكو سيرانو في الدقيقة 30.