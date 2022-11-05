برشلونة يتفوق على آلميريا بهدفين نظيفين ويتصدر الليغا مؤقتاً

تغلب برشلونة على ضيفه آلميريا بهدفين نظيفين اليوم السبت في المباراة التي شهدها ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجاء الهدفان عن طريق الفرنسي عثمان ديمبيلي والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقتين 48 و 62 على التوالي.

وألغى حكم اللقاء هدفاً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السابعة.

يذكر أن الجماهير الحاضرة شهدت بعد نهاية المباراة وداع المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزاله مؤخراً.

برشلونة يعتلي صدارة الليغا

بهذا الانتصار، رفع البارسا رصيده إلى 34 نقطة منحته صدارة الترتيب العام بصورة مؤقتة لحين خوض ريال مدريد ثاني الترتيب بفارق نقطتين مواجهته أمام مستضيفه رايو فايكانو يوم الاثنين المقبل.

فيما تجمد رصيد آلميريا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.