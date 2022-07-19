برشلونة يتفوق على تشيلسي في سباق ضم كوندي

أكد الصحفي جيرارد روميرو اليوم الثلاثاء أن برشلونة بات الأقرب لإتمام صفقة ضم النجم الدولي الفرنسي جولز كوندي من جاره إشبيلية متفوقاً على تشيلسي الذي كان يقترب من حسم التعاقد لصالحه.

وقال روميرو أن المدافع الشاب وافق على البنود الشخصية مع البارسا على أن يوقع على عقدٍ يمتد لأربعة مواسم.

ورفض إشبيلية في وقت سابق عرضاً من تشيلسي بقيمة 47 مليون جنيه استرليني وفقاً لموقع "جول" العالمي.

إشبيلية لن يتسرع في بيع كوندي

ويسعى النادي الأندلسي لبيع صاحب الـ 23 عاماً في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أنه يرغب في الحصول على أكبر مبلغ ممكن مستغلاً تنافس البلاوغرانا والبلوز على خدمات اللاعب.

بدوره، اعترف جوان لابورتا رئيس برشلونة أنه بعد إتمام صفقتي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، باتت أنظار الإدارة موجهة صوب تعاقد دفاعي في إشارة للنجم الفرنسي.

يذكر أن تقاريراً أخرى ربطت كوندي بانتقال محتمل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف أيضاً.