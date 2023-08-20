برشلونة يتفوق على قاديش بهدفي بيدري وتوريس

تفوق برشلونة على ضيفه قاديش بنتيجة 2-0 ليلة الأحد في المباراة التي جرت على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا) 2023-2024.

حمل هدفا اللقاء توقيعي بيدري وفيران توريس في الدقيقتين 82 و (90+4) على التوالي.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط جعلته يرتقي إلى المركز الرابع على سلم الترتيب العام بفارق نقطتين ريال مدريد وفالنسيا صاحبي الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد قاديش عند نقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الحادي عشر.

وضمن الجولة ذاتها، سحق جيرونا ضيفه خيتافي بثلاثية دون رد.