برشلونة يتلقى ضربة موجعة في سعيه لاستعادة ميسي

البوابة - رفضت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) خطة الجدوى الاقتصادية الأولية التي قدمها برشلونة لإعادة هيكلة شؤونه المالية وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويعاني البارسا من مشاكل اقتصادية صعبة وغير مسبوقة أدت بشكلٍ رئيسي لرحيل نجمه الأوحد ليونيل ميسي قبل عامين صوب باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده.

وقدم النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا خطته على أمل أن تتعاون معه الرابطة من خلال تفهم الوضع الحالي حتى تساعد على الخروج منه، علماً بأن البلاوغرانا مطالب بتخفيض فاتورة نفقاته بما يعادل 200 مليون يورو، مع أن مصادر أخرى أشارت إلى أن القيمة الحقيقة تصل لنحو 350 مليون يورو.

وعمل برشلونة على تفعيل عدة رافعات خلال الأشهر الماضية جلبت مداخيلاً كانت مطلوبة للتماشي مع قوانين اللعب النظيف.

لكن خافيير تيباس رئيس الرابطة نوه إلى ضرورة التزام البارسا بالقوانين على غرار الأندية الإسبانية الأخرى المنافسة مما أدى لرفض المقترح.

ماذا يعني رفض خطة برشلونة الأولية؟

سيترتب على هذا الرفض عدة أشياء مثل صعوبة تسجيل عقد النجم الشاب غافي، إضافة لتعقد عودة ميسي إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو في صفقة حرة خلال الصيف، علماً بأن المدرب تشافي هيرنانديز يخطط لتدعيم الفريق بالنجمين إيلكاي غوندوغان وإينيغو مارتينيز أيضاً.