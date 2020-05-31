برشلونة يتمسك بآنسو فاتي

رد برشلونة على طلب يوفنتوس بشأن التعاقد مع آنسو فاتي خلال السوق الصيفي القادم بالرفض.

وكان يوفي طلب التعاقد مع جناح البارسا ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين، لنقل ميراليم بيانيتش وماتيا دي شيليو من إيطاليا إلى كامب ناو.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن برشلونة رد على طلب يوفنتوس بأنه مستحيل ولن يحدث أبداً.

وأشارت إلى أن النادي الإسباني أبلغ نظيره الإيطالي بأنه مستعد للتفاوض بشأن رحيل لاعبين آخرين، لكن فاتي خارج حسابات الصفقة.

بدوره، سعى يوفنتوس أولاً لضم آرتور ميلو نجم وسط البلاوغرانا ضمن الصفقة التبادلية، إلا أن البرازيلي أبلغ الناديين برغبته في البقاء مع البارسا، مما جعل نادي السيدة العجوز يصوب أنظاره نحو فاتي.