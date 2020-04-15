برشلونة يتمسك بإعادة نيمار

بات خيار برشلونة مركزاً على تكرار التجربة مع لاعبه السابق والناشط حاليا في باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا. لكن كيف ومتى وبأيّ طريقة سيعيد الأخير إلى معقله، كلها أسئلة معلقة تنتظر إجابات شافية والأهم تحركاً قوياً من إدارة النادي للفوز بجوهرته المفقودة.

وأشارت مصادر مطلعة الأربعاء إلى أن تركيز برشلونة منصب الآن على إقناع سان جيرمان بالموافقة على بيع نجمه البرازيلي خلال موسم التعاقدات القادم.

وارتبط نيمار بالعودة إلى النادي الكتالوني الصيف الماضي لكن الأخير لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الباريسيين.

بحسب أحد المواقع الفرنسية المتخصص في شؤون انتقال اللاعبين، فإن برشلونة يفكر في إغراء باريس سان جيرمان بصفقة تبادلية تتضمن انتقال عثمان ديمبيلي إلى ملعب بارك دو برانس.

وأشار الموقع إلى أن الفرنسي لم يعد عنصراً مهماً في برشلونة بسبب تكرار إصاباته وطول مدتها، حيث غاب عمّا يقرب من 80 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017.

وأضاف أن البلاوغرانا قد يستخدم ورقة ديمبيلي أيضاً في محاولة ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، إذا لم يوافق سان جيرمان على بيع نيمار.

وتزايد الاهتمام مؤخراً بعودة النجم البرازيلي إلى معقل البارسا، خصوصاً مع اقتراب موسم التعاقدات الصيفية ووقف النشاط.

وهذا الاهتمام تعكسه كثرة التصريحات اللافتة لنجوم الفريق الكتالوني وأولهم ليونيل ميسي الذي كشف تقرير الثلاثاء أنه إذا طلب من "ليو" اختيار صفقة واحدة بين اللاعبين فإنه سيفضل نيمار.

وسبق أن شددت تقارير إسبانية على أن ميسي يدعم بقوة حسم برشلونة للصفقتين خلال السوق القادم.

ويذهب محللون رياضيون إلى أن برشلونة يمكن أن يضحي بالكثير في سبيل إرضاء رغبة نجومه وأولهم ميسي لعدة اعتبارات: أولها قدرة نيمار على تقديم الإضافة للفريق وهي تتماشى تماماً مع رغبة البارسا في البحث عن مهاجم قوي. ثانيها وهو الأهم السعي إلى تبديد كل الأزمات التي عصفت بالفريق مؤخراً وكان ميسي طرفاً فيها من أجل التوافق على قاعدة لتمديد عقده مع الفريق.