برشلونة يتمسك بخطته رغم اقتراب غريزمان

يخطط برشلونة للتوقيع مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بخلاف مواصلته السعي لجلب أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، وماتياس دي ليخت، من أياكس.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا يسعى للتعاقد مع لاعب في مركز رأس الحربة، كي يمنح لويس سواريز، القدر الكافي من الراحة خلال الموسم، في ظل عدم وجود بديل له.

ورغم أن برشلونة بات قريباً من التعاقد مع غريزمان نهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، عدم وجود نية لضمه، إلا أن إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يريد التعاقد مع لاعب آخر.

ويجيد الفرنسي اللعب في مركز المهاجم الصريح، حيث أدى هذا الدور مع أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي من قبل، لكن فالفيردي ووفقاً للتقارير، يسعى للاستفادة منه في مركز الجناح، مع ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي، في ظل إمكانية رحيل فيليبي كوتينيو.

وربطت العديد من التقارير النجم أليكساندر لاكازيت مهاجم آرسنال، بالانتقال لبرشلونة أيضاً.