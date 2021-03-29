برشلونة يتمسك بديمبيلي

مدريد - بدأ عثمان ديمبلي يجني ثمار تألقه في الفترة الأخيرة، حيث يرى الجميع في برشلونة ضرورة تجديد عقده، الذي ينتهي في 2022.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن هناك إجماعاً في البارسا على ضرورة تجديد عقد المهاجم الفرنسي.

وأشارت إلى أن المدرب رونالد كومان ومسؤولي النادي إلى جانب الرئيس جوان لابورتا يؤيدون استمرار ديمبيلي.

وأوضحت أن لابورتا مستعد لإدارة مفاوضات التجديد بنفسه، حيث أنه لا يعتبر هذه القضية ثانوية في مستقبل برشلونة.

وذكرت أن اهتمام الرئيس يوجه رسالة إلى ديمبيلي أن النادي يثق في قدراته ويراهن عليه.

وسبق أن صرح لابورتا قبل الفوز في الانتخابات “أعتقد أن ديمبيلي جيد، لكن مشكلته أنه غير مستقر ويجب على الفريق تعيين معلم له. يمكن أن يصبح لاعباً مميزاً إذا كان النادي يديره، أنا أحب ديمبيلي لأنه مثل الطفل، وهو اللاعب الوحيد، إلى جانب (ليونيل) ميسي الذي قاد برشلونة للفوز بمباريات مهمة”.