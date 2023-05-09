برشلونة يتمسك بضم سفيان أمرابط

البوابة - خصصت إدارة برشلونة مبلغاً محدداً لضم النجم المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا الصيف القادم بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

لفت صاحب الـ 26 عاماً أنظار العديد من الأندية بعد المستوى الاستثنائي الذي قدمه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن ضمن هؤلاء، يبرز اسم البارسا ومدربه تشافي هيرنانديز.

وقد حاول النادي استقطاب اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي المنصرم، لكن فيورنتينا رفض بيعه.

برشلونة يريد أمرابط بثمن بخس

ويبدو أن برشلونة ما زال يخطط للتعاقد مع أمرابط كونه يدرك أن ضم الألماني إيلكاي غوندوغان من مانشستر سيتي أكثر تعقيداً.

ويطالب النادي الإيطالي بـ 40 مليون يورو نظير التخلي عن نجمه المغربي، إلا أن البارسا لن يدفع أكثر من 25 مليون يورو لإتمام الصفقة بخلاف المتغيرات.

يذكر أن البلاوغرانا يتطلع لإحداث بعض التغييرات في تشكيلته بعد انتهاء الموسم الجاري نظراً لتقدم أعمار بعض لاعبيه على غرار المخضرم سيرجيو بوسكيتس.