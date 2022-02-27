برشلونة يجتمع بممثلي إيرلينغ هالاند للمرة الثالثة

قالت تقارير إسبانية أن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع ممثلي النجم الدولي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الساعات الماضية للمرة الثالثة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الكتالوني تقدم بعرض لمينو رايولا وكيل أعمال الهداف البالغ من العمر 21 عاماً في موناكو.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتفاوض فيها البارسا مع حاشية النجم النرويجي الذي باتت الكرة الآن في ملعبه من أجل اختيار وجهته المقبلة.

وشهد الاجتماع تواجد جوان لابورتا رئيس برشلونة وجوردي كرويف إضافة لرايولا.

واجتمع المسؤولون للمرة الأولى في الصيف الماضي، ثم التقوا مجدداً في حفل جائزة الفتى الذهبي الذي أقيم في تورينو قبل عدة أشهر.

وتتنافس أيضاً أندية مانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان للظفر بتوقيع هالاند الذي سيكون بالإمكان التعاقد معه خلال الصيف مقابل 75 مليون يورو دون ذكر العمولات التي يطالب بها رايولا ووالد اللاعب.

ولن يتضح مستقبل المهاجم الشاب إلا الشهر القادم على أقل تقدير، وهو ما دفع برشلونة للمسارعة بتشكيل خطة مالية تسمح له بدخول المنافسة.