برشلونة يجدد الثقة في كومان لموسم آخر مضطراً

جددت إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، الثقة في رونالد كومان المدير الفني الحالي لموسم آخر.

وينتهي عقد الهولندي مع البارسا في صيف 2022، لكن إدارة النادي ترددت في إعلان استمراره عقب نهاية الموسم المنصرم، بسبب خسارة لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» المقربة من برشلونة أنه سيعلن اليوم الخميس، استمرار كومان على مقعد المدير الفني لموسم آخر، عقب اجتماع الإدارة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدير الفني وافق على تحويل جزء من راتبه الثابت إلى متغيرات، حيث سيحصل عليه إذا صعد الفريق لمنصات التتويج.

تعديلات في عقد كومان مع برشلونة

وأوضحت أن عقد الهولندي مع برشلونة سيتضمن أيضاً التجديد لموسم آخر، بناء على تحقيق أهداف محددة الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن المدرب التقى برافا يوستي نائب الرئيس وماتيو أليماني المدير الرياضي، أمس الأول الثلاثاء، من أجل التخطيط للموسم الجديد.