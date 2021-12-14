برشلونة يجعل كافاني خياره الأول في يناير

جعل برشلونة التعاقد مع النجم الدولي الأوروغوياني المخضرم إيدينسون كافاني خياره الأول في سوق الانتقالات الشتوي الشهر القادم وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ومع توقعات إعلان الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن اعتزاله كرة القدم خلال الساعات القادمة، باتت الحاجة ماسة لتعويضه بلاعب مميز قادر على إحداث الفارق.

ويسعى البارسا لاستغلال قلة مشاركات المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً مع مانشستر يونايتد هذا الموسم نتيجة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والعمل على جلبه في يناير.

بدوره، يرغب كافاني في ترك ملعب أولد ترافورد ولن يمانع الانتقال إلى كتالونيا لخوض تجربة احترافية أولى في الدوري الإسباني.

ويمتد عقد اللاعب الحالي مع مانشستر يونايتد حتى صيف العام 2022 لكن آلية انتقاله المحتمل إلى برشلونة ليست واضحة بعد.