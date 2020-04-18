برشلونة يعد خطة جديدة لضم نيمار

يعد برشلونة خطة جديدة لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان، سيكون مفتاحها مهاجمه عثمان ديمبيلي، الذي يظل على الرغم من تراجع قيمته السوقية إلى 56 مليون يورو، صاحب إمكانات فردية قوية.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أمس أن البارسا مستعد أيضاً لإدخال جان كلير توديبو وسامويل أومتيتي في صفقة نيمار لتخفيض سعره، لا سيما أنه أصبح هدف النادي الأول نهاية الموسم، متقدماً على لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

إلا أن الصحيفة ذكرت أن تفعيل الخطة يحتاج إلى الضوء الأخضر من النادي الفرنسي، الأمر الذي سيسمح بعرض مبلغ سيكون في متناول برشلونة، إلا أن تعرض ديمبيلي لإصابتين خطيرتين ربما سيصعب المهمة.