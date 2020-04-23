برشلونة يحاول خطف فيرنر قبل ليفربول

بدأ برشلونة في وضع خطط بديلة لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات القادمة، بحالة الفشل في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

ويعتبر لاوتارو مارتينيز الهدف الرئيسي للبارسا ومدربه كيكي سيتيين، لكن إنتر لا يريد التخلي عن الأرجنتيني بسهولة، ويطمح في الحصول على 111 مليون يورو نظير بيعه.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الأزمة المالية لبرشلونة في الوقت الحالي، تجعله غير قادر على تلبية مطالب نظيره الإيطالي في الصفقة.

وهو ما دفع النادي الكتالوني للتفكير بشدة في تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق على مدار الموسمين الماضيين.

وتعتبر الميزة الأهم في الدولي الألماني قدراته التهديفية العالية، مع سعره الذي لن يتجاوز مبلغ 60 مليون يورو وفقاً لما أكدته العديد من التقارير.

وأوضحت الصحيفة أن الاهتمام بفيرنر ليس وليد اللحظة، بل سبق وأن تابعه إيريك أبيدال المدير الرياضي من الملعب خلال مواجهة لايبتزيغ وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأعجب كثيراً بمستواه.

وسيدخل برشلونة بالتالي في منافسة شرسة مع كل من بايرن ميونيخ وليفربول، حيث يسعى كل منهما لضم صاحب الـ 24 عاماً، والذي سجل 27 هدفاً بجميع المسابقات هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.