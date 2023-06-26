برشلونة يحدد بديل بروزوفيتش بعد أن ذهبت الصفقة أدراج الرياح

يعتزم نادي برشلونة الانتقال إلى الخطة ب في مشروع تعويض مكان سيرجيو بوسكيتس، وذلك بعد ابتعاد الصفقة التي كان من المنتظر أن يتم خلالها التعاقد مع نجم الوسط في إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش.

وبحسب التقارير الأخيرة، فإن النجم الكرواتي قد يتم الإعلان عن انتقاله لنادي النصر السعودي خلال الأيام المقبلة، وهذا ما جعل البارسا يتجه لإيجاد البديل ولكن بسعر مخفض ووقع الاختيار على وسط فياريال داني باريخو.

برشلونة يختار بديل بروزوفيتش الجديد في الميركاتو الصيفي

يكثف النادي الكتالوني جهوده في سوق الانتقالات الصيفية لإيجاد بديل مناسب، خاصة بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس عن الفريق وانضمامه إلى نادي إنتر ميامي للعب بجانب زميله السابق ليونيل ميسي.

ووفقًا لموقع "Jijantes"، فإن تلاشي حلم التعاقد مع لاعب إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش واقترابه من النصر السعودي، جعل البارسا يفكر بالتعاقد مع لاعب فياريال الإسباني المخضرم داني باريخو.

يشار إلى باريخو شارك مع فياريال في موسم 2022-2023 في 50 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، واستطاع صناعة 6 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 6 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفر ماركت".