برشلونة يحدد بديل ليونيل ميسي

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الصادرة من كتالونيا أن ساديو ماني جناح ليفربول ضمن خطط رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة في حالة رحيل ليونيل ميسي.

وطلب الأرجنتيني من البارسا الثلاثاء الماضي، تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد نهاية كل موسم.

وقالت الصحيفة أن تعاقد برشلونة مع ماني ظهر على الساحة سريعاً عقب إعلان ميسي رغبته في الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن بعض الوكلاء عرضوا على برشلونة التعاقد مع ماني كبديل للقائد الأرجنتيني، مستغلين العلاقة الطيبة بين السنغالي وكومان الذي سبق وتدرب تحت قيادته عندما كان مع ساوثهامبتون.