برشلونة يحدد قائمة من 5 لاعبين للرحيل في يناير

كشفت تقارير إسبانية أن برشلونة حدد أسماء خمسة لاعبين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن الرئيس المؤقت لبرشلونة كارليس توسكيتس اجتمع مع المدير الفني رونالد كومان والمدير الرياضي رامون بلانيس وأخبرهما بأن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم قبل بيع بعض الموجودين أولاً.

وقالت الصحيفة: “ضمت القائمة أسماء 5 لاعبين هم عثمان ديمبيلي ومارتن برايثوايت وجونيور فيربو وكارليس آلينيا وسامويل أومتيتي”.

ولم يقتنع كومان بأداء هؤلاء اللاعبين في الوقت الذي يرغب فيه البارسا بالاستفادة من عملية بيع ديمبيلي الذي ينتهي عقده في صيف 2022 وذلك بعد تلقي عروض من مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ويرغب برشلونة بالتعاقد مع الثنائي ممفيس ديباي مهاجم ليون وإيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي.