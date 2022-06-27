برشلونة يحدد موعداً نهائياً لتمديد عقد ديمبيلي

وضع برشلونة موعداً نهائياً من أجل تمديد عقد النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي وفقاً لتقارير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وينتهي العقد الذي يربط الفائز ببطولة كأس العالم 2018 مع البارسا حتى الثلاثين من شهر يونيو الجاري.

وتريد إدارة النادي من اللاعب الفرنسي إعلامها بقراره النهائي قبل 24 ساعة من هذا التاريخ.

وارتبط اسم ديمبيلي بعد فرق كبيرة على مر الأشهر الماضية وأبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وخاض النجم البالغ من العمر 25 عاماً 32 مباراة بجميع البطولات الموسم الماضي مع برشلونة سجل خلالها في مناسبتين، كما صنع 13 هدف آخر.

يذكر أن الفرنسي مثل منتخب بلاده في 27 مباراة دولية حتى الآن زار الشباك فيها 4 مرات.