  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. برشلونة يحدد موعداً نهائياً لتمديد عقد ديمبيلي

برشلونة يحدد موعداً نهائياً لتمديد عقد ديمبيلي

منشور 27 حزيران / يونيو 2022 - 11:22
عثمان ديمبيلي (المصدر: أ ف ب)
عثمان ديمبيلي (المصدر: أ ف ب)

وضع برشلونة موعداً نهائياً من أجل تمديد عقد النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي وفقاً لتقارير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وينتهي العقد الذي يربط الفائز ببطولة كأس العالم 2018 مع البارسا حتى الثلاثين من شهر يونيو الجاري.

وتريد إدارة النادي من اللاعب الفرنسي إعلامها بقراره النهائي قبل 24 ساعة من هذا التاريخ.

وارتبط اسم ديمبيلي بعد فرق كبيرة على مر الأشهر الماضية وأبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وخاض النجم البالغ من العمر 25 عاماً 32 مباراة بجميع البطولات الموسم الماضي مع برشلونة سجل خلالها في مناسبتين، كما صنع 13 هدف آخر.

يذكر أن الفرنسي مثل منتخب بلاده في 27 مباراة دولية حتى الآن زار الشباك فيها 4 مرات.

عثمان ديمبيلي (المصدر: أ ف ب)
عثمان ديمبيلي (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:برشلونةعثمان ديمبيليمانشستر يونايتد

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...