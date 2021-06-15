برشلونة يحسم الجدل حول تمديد عقد ميسي

يسعى برشلونة لتمديد عقد قائده ليونيل ميسي في أسرع وقت بحيث يستمر الأرجنتيني مع الفريق لأطول فترة ممكنة، علماً بأن عقد صاحب الـ 33 عاماً الحالي سينتهي في 30 يونيو الجاري.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن البارسا واثق من إعلان تجديد عقد ميسي عقب بطولة كوبا أميركا.

وسيجدد "ليو" عقده حتى 2023، على أن ينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية ليصبح سفيراً للنادي الإسباني هناك.

ميسي ينضم إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع برشلونة

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب عقب انتهاء عقده مع البارسا إلى إنتر ميامي الذي يرأسه ديفيد بيكهام.

وسيحصل قائد الأرجنتين على راتب خلال السنوات القادمة يصل إلى 250 مليون يورو، بما فيها سنوات تواجده كسفير لبرشلونة.

ويركز "البرغوث" حالياً على مشاركته رفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا، ويأمل في أن يقوده للفوز باللقب لأول مرة منذ عام 1993.